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У селі росіяни прикували людину на парковці і тримали там до ранку, - жителі Київщини розповіли подробиці окупації

На кожній вулиці окупанти ламали паркани і заїжджали на подвір’я танками, грабували селян і всі магазини.

У селі росіяни прикували людину на парковці і тримали там до ранку, - жителі Київщини розповіли подробиці окупації
Фото: ЕРА/UPG

Поліція Київщини публікувала на своїй Facebook-сторінці розповідь про російську окупацію від жителів села Демидів, що на Київщині.

Один із мешканців Демидова Олександр Сікорський розповів, що росіяни в їхньому селі "прикували людину на парковці і тримали так до ранку".

"У нашому селі вже були окупанти. Тому, ми прийняли рішення йти полями. Це було найстрашніше. За ніч ми дійшли до сусіднього села, де переночували. А на ранок, коли ми продовжили йти, з кущів вийшли окупанти – поставили нас на коліна і обшукали. Нам пощастило, що серед них був один нормальний, він нас відпустив", - поділився пережитим чоловік.

Сікорський додав, що окупанти "на кожній вулиці ламали забори і заїжджали на подвір’я танками, грабували селян і всі магазини".

Нагадаємо, 18 березня з обстріляної Авдіївки та Вугледара евакуювали понад дві сотні мирних жителів.

Російські окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка.

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