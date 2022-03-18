​В Енергодар привезли ліки і продукти харчування, - Орлов

В Енергодар доставили партію ліків і продуктів харчування.
Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.
"Частина медикаментів прийшла на гуманітарній основі, частина - на комерційній - для продажу в аптеках, ще частину вдалося зібрати згідно попереднім замовленням громадян (не все , - те, що знайшлося на складах), - повідомив Орлов.
Розвантажували допомогу депутати міськради, волонтери і медики.
Орлов додав, що автомобілі з вантажем два дні намагалися потрапити до міста, і тільки сьогодні надвечір змогли доставити допомогу.
Нагадаємо, 11 березня колона з евакуйованими жителями Енергодара, Дніпрорудного та Василівки прибула в Запоріжжя.
В Енергодарі російські окупанти взялися руйнувати пам’ятники героям України.