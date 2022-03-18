​В Енергодар привезли ліки і продукти харчування, - Орлов

Частину медикаментів доставили на гуманітарній основі, частину - на комерційній, для продажу в аптеках.

В Енергодар доставили партію ліків і продуктів харчування.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

"Частина медикаментів прийшла на гуманітарній основі, частина - на комерційній - для продажу в аптеках, ще частину вдалося зібрати згідно попереднім замовленням громадян (не все , - те, що знайшлося на складах), - повідомив Орлов.

Розвантажували допомогу депутати міськради, волонтери і медики.

Орлов додав, що автомобілі з вантажем два дні намагалися потрапити до міста, і тільки сьогодні надвечір змогли доставити допомогу.

Нагадаємо, 11 березня колона з евакуйованими жителями Енергодара, Дніпрорудного та Василівки прибула в Запоріжжя.

В Енергодарі російські окупанти взялися руйнувати пам’ятники героям України.