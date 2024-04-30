Причал для доставки гуманітарки у Смугу Гази обійдеться в 320 млн доларів, - ЗМІ

Вартість причалу для доставки гуманітарної допомоги у Смугу Гази майже подвоїлася з початку року, коли цю ідею озвучили.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
“Оціночна вартість спорудження американськими військовими причалу у Газі для доставки гуманітарної допомоги зросла до 320 млн доларів”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що за даними Пентагону у будівництві причалу бере участь близько 1000 військовослужбовців США.
Очікується, що причалом після завершення першого етапу спорудження щодня зможе проїздити 90 вантажівок.
Коли ж його повністю добудують, ця кількість зросте до 150 авто.
При цьому минулого тижня в ООН розповіли, що у середньому в квітні до Гази в’їжджало 200 вантажівок щодня.
- Американські військові почали будівництво морського пірсу, через який буде надходити гуманітарна допомога в Смугу Гази.