Причал для доставки гуманітарки у Смугу Гази обійдеться в 320 млн доларів, - ЗМІ

У будівництві причалу бере участь близько 1000 військовослужбовців США.

Вартість причалу для доставки гуманітарної допомоги у Смугу Гази майже подвоїлася з початку року, коли цю ідею озвучили.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

“Оціночна вартість спорудження американськими військовими причалу у Газі для доставки гуманітарної допомоги зросла до 320 млн доларів”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що за даними Пентагону у будівництві причалу бере участь близько 1000 військовослужбовців США.

Очікується, що причалом після завершення першого етапу спорудження щодня зможе проїздити 90 вантажівок.

Коли ж його повністю добудують, ця кількість зросте до 150 авто.

При цьому минулого тижня в ООН розповіли, що у середньому в квітні до Гази в’їжджало 200 вантажівок щодня.