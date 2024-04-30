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Причал для доставки гуманітарки у Смугу Гази обійдеться в 320 млн доларів, - ЗМІ

У будівництві причалу бере участь близько 1000 військовослужбовців США.

Причал для доставки гуманітарки у Смугу Гази обійдеться в 320 млн доларів, - ЗМІ
Великобританія скинула в Смугу Гази другу партію гуманітарної допомоги
Фото: Грант Шаппс

Вартість причалу для доставки гуманітарної допомоги у Смугу Гази майже подвоїлася з початку року, коли цю ідею озвучили.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

“Оціночна вартість спорудження американськими військовими причалу у Газі для доставки гуманітарної допомоги зросла до 320 млн доларів”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що за даними Пентагону у будівництві причалу бере участь близько 1000 військовослужбовців США.

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Очікується, що причалом після завершення першого етапу спорудження щодня зможе проїздити 90 вантажівок. 

Коли ж його повністю добудують, ця кількість зросте до 150 авто. 

При цьому минулого тижня в ООН розповіли, що у середньому в квітні до Гази в’їжджало 200 вантажівок щодня.

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