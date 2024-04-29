​Франція зробила виробництво ракет для ППО SAMP/T більш пріоритетним, ніж цивільні замовлення

Для цього міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню вперше використав свої спеціальні повноваження.

Міноборони Франції встановило вищий пріоритет для виробництва ракет для ППО SAMP/T.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на AFP.

Зазначається, що міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню вперше використав свої спеціальні повноваження, щоб зробити виробництво ракет Aster для ППО SAMP/T більш пріоритетним, ніж цивільні замовлення.

Лекорню пояснив, що йдеться про спеціальні повноваження стосовно європейської компанії MBDA для того.

"Гравці оборонної промисловості повинні розуміти, що вони повинні працювати швидше, і що від цієї роботи залежить майбутнє країни", – зазначив, в свою чергу, голова міноборони Італії Гвідо Крозетто.

Компанія MBDA була утворена у 2021 році шляхом злиття трьох збройових компаній. Вона має підрозділи у Великобританії, Італії, Німеччині та Франції.

В Італії та Франції вона виробляє, зокрема, ракети Aster 15 і 30. Раніше ці державі передали Україні частину цих ракет із власних запасів для системи протиповітряної оборони SAMP/T.

MBDA заявляла, що скоротить час виробництва Aster з 42 до менш як 18 місяців до 2026 року.

Виробництво ракет гальмує те, що їх компоненти мають перевозитись через Альпи під час виробничого процесу. Тому у Франції, де остаточна збирають ракети, обіцяли розглянути можливість відкриття другої виробничої лінії в Італії.