Мая Санду запропонувала ЄС створити новий "план Маршалла" для Молдови та України

Новий "план Маршалла" повинен запропонувати надію тим країнам, які прагнуть до членства в ЄС.

ЄС має розробити нову версію "плану Маршалла" США часів Другої світової війни для фінансування проєктів розвитку в Молдові та Україні.

Про це під час щорічної бюджетної конференції ЄС у Брюсселі заявила президентка Молдови Мая Санду, пише Euroactiv.

"Подібно до того, як Західній Європі після Другої світової війни американський план Маршалла запропонував економічний «рятувальне коло», Молдові та Україні потрібен чітко сфокусований еквівалент 21-го століття від Євросоюзу", – сказала Санду.

Молдова, яка разом з Україною минулого року отримала зелене світло на початок переговорів про вступ до ЄС, має другий найнижчий ВВП на душу населення в Європі.

Вона додала, що "план Маршалла був розроблений, щоб показати виснаженому континенту, що капіталізм і демократія є кращим шляхом, ніж будь-що, запропоноване комунізмом".

"Сьогоднішня сучасна версія також повинна буде запропонувати подібну надію тим з нас, хто прагне до членства в ЄС", – наголосила вона.

Під час виступу Санду підкреслила, що бюджет блоку повинен не тільки фінансувати критичні зелені, цифрові та інфраструктурні проєкти, а повинен бути спрямованим на "захист цінностей", які перебувають під загрозою з боку "сил з похмурим баченням" Європи.

Водночас президентка Молдови висловила оптимізм щодо здатності Європи протистояти викликам безпеці, спричиненим триваючою агресією Росії проти України.