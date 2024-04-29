Польські протестувальники розблокували кордон із Україною, проте є обмеження

Українська і польська сторони домовилися щомісяця обмінюватися цифрами щодо транзиту сільськогосподарської продукції, щоб контролювати ситуацію.

В ніч на 29 квітня польські протестувальники розблокували усі пункти пропоску на кордоні із Україною. Проте залишилися обмеження на в’їз до Польщі вантажівок із зерновими.

Про це повідомили у Мінагрополітики та в ДПСУ.

За даними міністерства, переговори між міністерствами та асоціаціями продовжуватимуться і надалі. Сторони домовилися щомісяця обмінюватися цифрами щодо транзиту сільськогосподарської продукції, щоб контролювати ситуацію.

Прикордонники додали, що, за наявною інформацією, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Такі вантажі можуть слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.

На цей час з боку суміжної держави накопичення вантажівок не спостерігається, на виїзд з України ваговози рухаються за е-Чергою.

Наступна зустріч міністрів сільського господарства України та Польщі запланована на 7 травня, на ній обговорять умови співпраці влітку.

Очільник українського агроміністерства Микола Сольський подякував польським колегам за продуктивну роботу.

"Висловлюємо вдячність польському Міністерству за конструктивну роботу з розблокування кордону. А також галузевим асоціаціям обох країн. Переговори, які тривали, були нелегкими, але головне, що ми маємо результат", – сказав Сольський.