Польські протестувальники розблокували кордон із Україною, проте є обмеження

В ніч на 29 квітня польські протестувальники розблокували усі пункти пропоску на кордоні із Україною. Проте залишилися обмеження на в’їз до Польщі вантажівок із зерновими.
Про це повідомили у Мінагрополітики та в ДПСУ.
За даними міністерства, переговори між міністерствами та асоціаціями продовжуватимуться і надалі. Сторони домовилися щомісяця обмінюватися цифрами щодо транзиту сільськогосподарської продукції, щоб контролювати ситуацію.
Прикордонники додали, що, за наявною інформацією, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Такі вантажі можуть слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.
На цей час з боку суміжної держави накопичення вантажівок не спостерігається, на виїзд з України ваговози рухаються за е-Чергою.
Наступна зустріч міністрів сільського господарства України та Польщі запланована на 7 травня, на ній обговорять умови співпраці влітку.
Очільник українського агроміністерства Микола Сольський подякував польським колегам за продуктивну роботу.
"Висловлюємо вдячність польському Міністерству за конструктивну роботу з розблокування кордону. А також галузевим асоціаціям обох країн. Переговори, які тривали, були нелегкими, але головне, що ми маємо результат", – сказав Сольський.
- 22 квітня о 13.00 польські фермери завершили акцію протесту перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин", яка тривала з 9 лютого.
- 20 квітня також стало відомо, що відновився рух українських вантажівок у пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова" на кордоні з Польщею.
- Напередодні очільник польського уряду Дональд Туск звернувся до фермерів із закликом припинити блокування кордону з Україною мирним шляхом, без застосування засобів примусу з боку поліції.
- З 9 лютого 2024 року біля кордону з Україною тривали акції протесту польських фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.