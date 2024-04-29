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У США зареєстрували десятки торнадо, загинуло 5 людей

Серед загиблих є немовля.

У США зареєстрували десятки торнадо, загинуло 5 людей
Фото: EPA/UPG

У центральній частині США з п’ятниці зареєстрували десятки торнадо. Негода вбила п’ятьох людей, пише Associated Press.

Чотири людини загинули в американському штаті Оклахома, включно з немовлям. Поранення отримали щонайменше 100 осіб.

Понад 20 000 людей залишилися без електрики. Руйнування були значними у містечку Салфер, де стихія потрощила багато будинків, зриваючи дахи і розкидала автомобілі та автобуси.

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Ще одну смерть зареєстрували у штаті Айова. Чоловік помер після отримання важких травм.

Представники Білого дому повідомили, що президент Джо Байден запропонував постраждалим регіонам повну підтримку федерального уряду.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

  • Торік у грудні, торнадо у штаті Теннессі в США забрало життя щонайменше шістьох людей. Тоді було зареєстровано три смерті в окрузі Монтгомері та ще три в передмісті Нешвілла.
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