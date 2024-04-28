​Зеленський нагадав лідеру демократів Палати представників про потребу України у посиленні ППО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером демократів у Палаті представників США Гакімом Джеффрісом, у якій наголосив на потребу у посиленні української ППО.
Про це Зеленський написав у телеграмі.
"Провів телефонну розмову з лідером меншості в Палаті представників Гакімом Джеффрісом. Подякував за його особисту роль в ухваленні Конгресом закону про допомогу Україні", – зазначив президент.
Він також відзначив двопартійну підтримку України в Конгресі, лідерство Байдена, а також запросив Джеффріса до України.Крім того, нагадав лідеру демократів про необхідність посилення протиповітряної оборони України.
"Також розповів про нагальну потребу в посиленні української протиповітряної оборони системами «Петріот» для захисту українських міст і громад, економіки та критичної інфраструктури від російського повітряного терору", – написав Зеленський.
- Нещодавно Зеленський прокоментував голосування 112 республіканців Палати представників, які були проти допомоги Україні. Він нагадав, що виділені США гроші йдуть передусім на оборонний сектор Сполучених Штатів.
- 20 квітня Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів. Документ підтримала більшість конгресменів Палати представників США: 310 конгресменів висловилися "за", "проти" - 112.
- Після того, як законопроєкт підтримали в Сенаті, 24 квітня його підписав американський президент Джо Байден і того ж дня Пентагон оголосив про виділення військової допомоги Києву на мільярд доларів.