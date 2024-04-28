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​Зеленський нагадав лідеру демократів Палати представників про потребу України у посиленні ППО

Президент поспілкувавався телефоном із Гакімом Джеффрісом.

​Зеленський нагадав лідеру демократів Палати представників про потребу України у посиленні ППО
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером демократів у Палаті представників США Гакімом Джеффрісом, у якій наголосив на потребу у посиленні української ППО.

Про це Зеленський написав у телеграмі.

"Провів телефонну розмову з лідером меншості в Палаті представників Гакімом Джеффрісом. Подякував за його особисту роль в ухваленні Конгресом закону про допомогу Україні", – зазначив президент.

Він також відзначив двопартійну підтримку України в Конгресі, лідерство Байдена, а також запросив Джеффріса до України.Крім того, нагадав лідеру демократів про необхідність посилення протиповітряної оборони України.

"Також розповів про нагальну потребу в посиленні української протиповітряної оборони системами «Петріот» для захисту українських міст і громад, економіки та критичної інфраструктури від російського повітряного терору",  –  написав Зеленський. 

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