​Зеленський нагадав лідеру демократів Палати представників про потребу України у посиленні ППО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером демократів у Палаті представників США Гакімом Джеффрісом, у якій наголосив на потребу у посиленні української ППО.

Про це Зеленський написав у телеграмі.

"Провів телефонну розмову з лідером меншості в Палаті представників Гакімом Джеффрісом. Подякував за його особисту роль в ухваленні Конгресом закону про допомогу Україні", – зазначив президент.

Він також відзначив двопартійну підтримку України в Конгресі, лідерство Байдена, а також запросив Джеффріса до України.Крім того, нагадав лідеру демократів про необхідність посилення протиповітряної оборони України.

"Також розповів про нагальну потребу в посиленні української протиповітряної оборони системами «Петріот» для захисту українських міст і громад, економіки та критичної інфраструктури від російського повітряного терору", – написав Зеленський.