Роміна Пурмохтарі та міністр захисту довкілля Руслан Стрілець обговорили виконання пункту 8 Формули миру ‒ “екологічна безпека”.

Міністерка екології та кліматичної політики Швеції Роміна Пурмохтарі і очільник міністерства захисту довкілля Руслан Стрілець

До Києва з візитом приїхала міністерка екології та кліматичної політики Швеції Роміна Пурмохтарі.

Про це повідомив очільник міністерства захисту довкілля Руслан Стрілець.

Міністр повідомив, що під час зустрічі з Пурмохтарі йшлося про виконання пункту 8 Формули миру ‒ “екологічна безпека”, доєднання Швеції до Довкіллєвої Декларації та підготовку міністерського заходу щодо прогресу та подальшої реалізації Формули миру.

За словами міністерки, Швеція готова підтримати Довкіллєву Декларацію. Наразі тривають перемовини щодо документа.

Також сторони говорили про оцінку шкоди довкіллю, створення системи управління відходами та надання технічної підтримки у питаннях вступу до ЄС.

У межах візиту Стрілець показав шведській колезі наслідки бойових дій в 2022 році в місті Бородянка та пошкоджені ліси Здвижівського лісництва на Київщині, залишки фортифікаційних споруд окупантів.

Фото: Facebook-сторінка Руслана Стрільця

Фото: Facebook-сторінка Руслана Стрільця

Фото: Facebook-сторінка Руслана Стрільця