До Києва з візитом приїхала міністерка екології та кліматичної політики Швеції Роміна Пурмохтарі.
Про це повідомив очільник міністерства захисту довкілля Руслан Стрілець.
Міністр повідомив, що під час зустрічі з Пурмохтарі йшлося про виконання пункту 8 Формули миру ‒ “екологічна безпека”, доєднання Швеції до Довкіллєвої Декларації та підготовку міністерського заходу щодо прогресу та подальшої реалізації Формули миру.
За словами міністерки, Швеція готова підтримати Довкіллєву Декларацію. Наразі тривають перемовини щодо документа.
Також сторони говорили про оцінку шкоди довкіллю, створення системи управління відходами та надання технічної підтримки у питаннях вступу до ЄС.
У межах візиту Стрілець показав шведській колезі наслідки бойових дій в 2022 році в місті Бородянка та пошкоджені ліси Здвижівського лісництва на Київщині, залишки фортифікаційних споруд окупантів.
- Вперше Довкіллєву декларацію презентували у Києві під час форуму United for Justice, United for Nature. Вона є продовженням платформи, яку Президент Володимир Зеленський анонсував на минулому СОР27. Її створення – це частина плану дій з реалізації Пункту 8 Формули миру, щоб зупинити екоцид та стягнути з агресора репарації за знищене довкілля.