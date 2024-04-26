Швеція має збільшити військові витрати до 2,6% ВВП протягом шести років, ‒ парламентський комітет

Витрати на оборону у країні зросли приблизно вдвічі з 2020 року.

Швеція повинна збільшити свої військові витрати приблизно до 2,6% ВВП до 2030 року, йдеться в звіті профільного парламентського комітету, пише Reuters.

Комітет складається з представників усіх партій у парламенті Швеції, тому його рекомендації, ймовірно, будуть прийняті.

Стокгольм відновлює свій оборонний потенціал після вступу до військового блоку НАТО в березні, зазначає видання.

Витрати на оборону у країні зросли приблизно вдвічі з 2020 року до майже 120 мільярдів крон (11 мільярдів доларів) у 2024 році. Уряд заявляє, що досягне мети НАТО щодо військового бюджету, еквівалентного 2% валового внутрішнього продукту.

Як і більшість західних держав, Швеція поступово скорочувала свої витрати на оборону після закінчення Холодної війни 30 років тому, але почала знову збільшувати їх приблизно з 1% ВВП після анексії Криму Росією у 2014 році.

Швеція знову ввела обмежений призов на військову службу, закупила американські ракетні системи Patriots та нарощує свої сили на суші, на морі та в повітрі. Крім іншого, скандинавська країна отримає два нові підводні човни.