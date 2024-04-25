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Дуда запропонував Тускові зустрітися і обговорити розміщення ядерної зброї у Польщі

Зустріч має відбутися 1 травня.

Дуда запропонував Тускові зустрітися і обговорити розміщення ядерної зброї у Польщі
Анджей Дуда і Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда запросив прем'єр-міністра країни Дональда Туска на зустріч, яка має відбутися 1 травня. Темою розмови зокрема буде розміщення ядерної зброї у Польщі за програмою НАТО Nuclear Sharing.

Про це пише RMF24.

"Я сподіваюся обговорити з прем’єр-міністром питання Nuclear Sharin, яке він раніше вже хотів зі мною розглянути. Хоча, чесно кажучи, я не вперше про це говорив, тому він повинен знати нашу позицію з цього приводу", – заявив Дуда.

Раніше Дуда вже піднімав питання приєднання Польщі до програми НАТО і заявляв, що його країна готова до того, щоб на її території розгорнули ядерну зброю .

Також президент Польщі планує обговорити з главою уряду питання майбутнього головування країни у Європейському Союзі , яке, на думку Дуди, має велике значення для побудови відносин із США.

"Сподіваюся на гарну зустріч", – сказав Дуда.

Як йдеться у матеріалі, раніше заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що якщо ядерна зброя НАТО буде розміщена в Польщі, вона стане однією з пріоритетних цілей Росії.

  • Nuclear Sharing – це програма НАТО, яка є елементом політики ядерного стримування Північноатлантичного альянсу. Дозволяє надавати ядерні боєголовки державам-членам, які не мають власної ядерної зброї. 
  • З листопада 2009 року в рамках обміну ядерною зброєю американська ядерна зброя була розміщена в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.
  • Польща ще у червні 2023 говорила про розміщення ядерної зброї на своїй території. Такі заяви прозвучали невдовзі після оголошення Росією рішення про розміщення своєї ядерної зброї в Білорусі. Тодішній прем'єр Польщі попросив союзників по НАТО дозволу взяти участь у програмі Nuclear Sharing. 
  • Цьогорічні заяви пролунали на тлі переміщення Росією її ядерного арсеналу до Білорусі та Калінінграда. Польща межує і з Білоруссю, і з Калінінградською областю.
  • Проте поки що НАТО не планує розширення числа країн-союзників з ядерною зброєю та розміщення її на територіях країн-союзників.
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