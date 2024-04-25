Напад Росії на НАТО завершився б поразкою Москви, але блок має посилити оборону, ‒ Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі представив у парламенті новий напрямок зовнішньої політики уряду Дональда Туска.

Напад Росії на НАТО завершився би поразкою Москви, але військовий блок має посилити свою оборону.

Про це міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський заявив сьогодні у парламенті, пише Euronews.

Сікорський описував новий напрямок зовнішньої політики уряду прем’єр-міністра Дональда Туска, пояснюючи польській та світовій аудиторії, як змінилися пріоритети Польщі після минулорічних виборів.

За його словами, Польща хоче повернутися до групи країн, які визначають порядок денний Євросоюзу.

Сікорський також у своїй промові стверджував, що розвиток і безпека Польщі мають базуватися як на трансатлантичній співпраці, так і на європейській інтеграції, а Варшава готова взяти на себе відповідальність за глобальні виклики.

Він також підкреслив важливість дружби з Берліном, звинувативши попередній уряд під керівництвом правої партії “Права і Справедливості” (ПіС) у виборі конфронтації.