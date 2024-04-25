Головне за ніч та ранок четверга, 25 квітня: 104 боєзіткнення, атака на Черкащину, ДРГ на Сумщині

104 бойових зіткнення, 52 відбитих штурми на Бахмутському та Авдіївському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Унаслідок російської атаки в Черкаській області пошкоджено об'єкт інфраструктури. Поранені не менше шести людей.

Ворог атакував область вранці. По швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО, повідомив голова ОВА Ігор Табурець. "Без загиблих. На зараз по допомогу до медиків звернулись шестеро людей", – сказав він.

Пошкоджений об'єкт розташовано в Черкаському районі.

Пізніше речник Повітряних сил Ілля Євлаш у ефірі телемарафону розповів, що для удару ворог застосував, ймовірно, "Іскандер-К". Ракета вдарила по місту Сміла.

"Там було вражено цивільну інфраструктуру, пошкоджено логістичне залізничне сполучення. Крім того, внаслідок удару пошкоджені адміністративні будівлі, автівки та цивільне майно", – деталізував він.

У ДСНС повідомили, що внаслідок вибуху пошкоджено 47 приватних будинків.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 104 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Лиманському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районах Серебрянського лісництва, Невського Луганської області, Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Виїмка, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 27 атак в районах населених пунктів Очеретине, Соловйове, Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 25 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1040 російських окупантів, 13 танків, 14 бронемашин, 28 артсистем. Загалом Росія вже втратила в Україні 462980 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У Сумській області відбувся бій з російськими диверсантами. Ворожу засідку з понад десятьма росіянами прикордонники виявили на одному з напрямків.

Між ними і росіянами зав'язався стрілецький бій. У результаті ворог відступив, повідомили в Держприкордонслужбі.

"Для посилення висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони, задіяли артилерійський і мінометний розрахунки. У результаті зіткнення ворог відійшов", – йдеться у повідомленні.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив про те, що у регіоні відновлено телевізійне мовлення.

Спеціалістам вдалося повернути частину функціоналу телевежі, яку окупанти зруйнували прямим ракетним ударом. Для власників цифрового телебачення Т-2 оприлюднили інструкцію, як перелаштувати свої тюнери та отримувати зображення. Голова ОДА стверджує, що робота триватиме задля того, щоб відновити 100% сигналу, який був до атаки на вежу.

За словами Синєгубова, удар не призвів до критичної ситуації, адже в самому Харкові повністю були доступні кабельне та інтернет-телебачення. Більше постраждали прикордонні та малі населені пункти, де є обмеження щодо інших видів сигналу, окрім цифрового.

Нагадаємо, росіяни вдарили по харківській телевежі на початку тижня. Ворог застосував для цього ракету Х-59.

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