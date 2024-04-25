Подружжя агентів ворога отримало 15 років тюрми за наведення російської ракети на лікарню в Херсоні, повідомляє СБУ.

Задокументовано, що на початку 2023-го саме за їх наведенням окупанти обстріляли місцеву лікарню.

У січні того ж року співробітники СБУ затримали обох коригувальників ворожого вогню.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив обом зловмисникам 15 років тюрми.

Як встановило розслідування, засудженими є чоловік та дружина із Херсона, які проживали у цивільному шлюбі. На початку січня 2023 року вони потрапили у поле зору агресора, коли відгукнулися на "пропозицію" ФСБ в одному з російських телеграм-каналів.

Після дистанційного вербування російська спецслужба визначила завдання для своїх агентів: збирати інформацію про розташування підрозділів Сил оборони. Також агресора цікавили можливі місця стаціонарного лікування поранених українських воїнів.

Для передачі розвідданих фігуранти використовували месенджер і за це отримували гроші на власні банківські картки.

На підставі матеріалів розслідування Служби безпеки суд визнав агента-чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), а його дружину за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану).

Нещодавно у Запоріжжі ексдепутат-комуніст отримав 15 років тюрми за коригування ракетних ударів ворога по місту. Саме за його координатами рашисти здійснили серію повітряних ударів по місту у квітні-травні 2022 року.