У Китаї пришвартовано судно, пов’язане з постачанням зброї Північної Кореї до Росії, ‒ Reuters

“Ангара” стоїть на якорі на китайській верфі в східній провінції Чжецзян з лютого.

У Китаї пришвартовано російське вантажне судно, яке перебуває під санкціями США і причетне до постачання зброї Північною Кореєю до Росії.

Про це пише Reuters, посилаючись на супутникові знімки, які є у розпорядженні агентства.

Британський аналітичний центр Royal United Services Institute (RUSI) повідомив, що російське судно “Ангара”, яке з серпня 2023 року перемістило до російських портів тисячі контейнерів, які, ймовірно, містять північнокорейські боєприпаси, стоїть на якорі у китайській корабельні в східній провінції Чжецзян з лютого.

“Присутність корабля в китайському порту наголошує на проблемах, з якими стикаються Сполучені Штати та їхні союзники, які намагаються перекрити військову та економічну підтримку Росії”, ‒ йдеться у матеріалі.

Представник Державного департаменту США розповів виданню, що він має “достовірну інформацію з відкритих джерел про те, що “Ангара” зараз пришвартована в китайському порту". Він порушив це питання перед китайською владою.

“Ми закликаємо всі держави-члени виконати свої зобов’язання згідно з резолюцією РБ ООН 2397”, ‒ сказав чиновник, посилаючись на резолюцію ООН, яка обмежує торгівлю з Північною Кореєю та вимагає від держав ООН скасувати реєстрацію будь-яких суден, залучених до незаконної діяльності.

Супутникові знімки, отримані RUSI останніми місяцями від компаній, зокрема Planet Labs PBC із Сан-Франциско, показують, що “Ангара” пришвартована на корабельні Zhoushan Xinya Shipyard у Чжецзяні. На вебсайті корабельні зазначено, що це найбільша приватна судноремонтна компанія Китаю.

Судно було ідентифіковано за допомогою транспондера унікальної системи автоматичної ідентифікації (AIS), який був ненадовго увімкнений, ймовірно, з міркувань безпеки під час навігації жвавою ділянкою Корейської протоки на шляху до Китаю.

У RUSI зазначають, що до прибуття 9 лютого прибув до Китаю, нібито для ремонту або технічного обслуговування, “Ангара” була пришвартована в січні в портах Північної Кореї та Росії з вимкненим транспондером. Він знову припинив передачу невдовзі після прибуття до КНР.

За даними RUSI, який відстежував переміщення корабля у рамках проєкту, судно, яке перебуває під санкціями США, здійснило щонайменше 11 поставок між північнокорейським портом Раджин і російськими портами з серпня 2023 року.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що йому невідомі деталі, пов'язані з “Ангарою”, додаючи, що Пекін “завжди виступає проти односторонніх санкцій і юрисдикції тривалої дії, які не мають підґрунтя в міжнародному праві або мандаті Ради Безпеки”.

Міністерство закордонних справ Китаю запевняє, що не має інформації з цього приводу.

Джозеф Бірн, науковий співробітник RUSI, підкреслив, що уряд Китаю повинен знати, що судно, яке перебуває під санкціями США, було пришвартоване у його корабельні. “Якщо він дозволить “Ангарі” вийти з порту без перевірки і з новим ремонтом, то це покаже, що Китай, найімовірніше, не робитиме жодних дій щодо цих російських судів”, ‒ сказав Бірн.