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The Telegraph: Україні через загрозу безпілотників довелося відвести танки Abrams. Їх повернуть після нової тактики

Розробити тактику, за якою техніка буде більш захищеною, допомагають Штати.

The Telegraph: Україні через загрозу безпілотників довелося відвести танки Abrams. Їх повернуть після нової тактики
Танки M1A2 SEPv3 Abrams. 2018 рік.
Фото: General Dynamics Land Systems

Україні довелося відвести від передової американські танки Abrams M1A1 через те, що вони більше не є захищеними від російських безпілотників, пише The Telegraph із посиланням на американських посадовців.

За їхніми даними, близько п'яти таких танків з 31 вже пошкоджені. За словами віцеголови Об’єднаного комітету начальників штабів адмірал Крістофер Грейді, танки  відвели з лінії фронту, допоки США працюють з українцями над зміною тактики.

"Тепер є спосіб зробити це. Ми працюватимемо з нашими українськими партнерами та іншими партнерами на місцях, щоб допомогти їм продумати, як вони можуть це використати в такому зміненому середовищі зараз, де все видно відразу", – сказав він.

Вартість одного "абрамсу" становить $10 млн. Україна тривалий час закликала передати їй сучасні танки. У серпні Вашингтон на це погодився, а вже в вересні 2023 поставили перші "абрамси".

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