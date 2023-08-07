США офіційно схвалили постачання Україні першої партії танків Abrams, - CNN

Вони мають прибути на початку осені.

Сполучені Штати Америки схвалили передачу Україні першої партії танків Abrams. Вони прибудуть до нашої країни на початку осені.

Про це повідомляє CNN із посиланням на головного закупника зброї для армії США Дага Буша.

"З танками вирішили. Тепер вони мають потрапити до Європи, а потім до України, разом з усім, що до них додається: боєприпаси, запчастини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Тобто, це не просто танки, це повний пакет, який йде разом з ними. Це все ще в процесі", - сказав він.

США почали навчання українських військових на танках Abrams у травні в Німеччині. Україні мають передати 31 машину, що проходили ремонт та підготовку до відправки протягом декількох останніх місяців.

Нагадаємо, в січні повідомлялося, що США можуть надати Україні 30-50 танків Abrams.