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Президентка Словаччини дозволила дев'ятьом громадянам країни служити в ЗСУ

Всього з 24 лютого 2022 року до 2 серпня Зузана Чапутова розглянула 35 такких заяв.

Президентка Словаччини дозволила дев'ятьом громадянам країни служити в ЗСУ
Зузана Чапутова
Фото: EPA/UPG

Президентка Словаччини Зузана Чапутова підписала документи, які дозволяють дев’ятьом словакам вступити до лав Збройних сил України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на словацькі ЗМІ.

Всього з 24 лютого 2022 року до 2 серпня 2023-го словацька президентка розглянула 35 заяв громадян щодо служби в лавах української армії. 26 із них у дозволі відмовили, щодо дев’ятьох рішення було позитивним.

Причина відмови не повідомляється.

У відповідності до чинного законодавства, словацькі громадяни мають право долучитися до служби в арміях інших країн лише з дозволу президента. Без такого дозволу словакам загрожує кримінальна відповідальність.

Раніше цього місяця стало відомо, що Чехія від початку повномасштабного вторгнення Росії дозволила 146 своїм громадянам брати участь у війні в лавах ЗСУ.

Нагадаємо, в січні Верховна Рада затвердила порядок проходження військової служби іноземцями.

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