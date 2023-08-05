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Литва визнала понад 1000 білорусів і росіян загрозою для нацбезпеки

Департамент міграції встановив, що загрозу становлять 1164 громадян Білорусі й РФ.

Литва визнала понад 1000 білорусів і росіян загрозою для нацбезпеки
Фото: marijampole.lt

Литва визнала загрозою для своєї національної безпеки понад тисячу громадян Росії й Білорусі, які проживають у країні, і заявила, що позбавляє їх посвідки на постійне проживання.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на агентство AP.

Зазначається, що рішення ухвалили після того, як уряд попросив росіян і білорусів заповнити анкету, яка містила запитання про їхні погляди на вторгнення Росії в Україну і статус Криму.

Департамент міграції встановив, що загрозу національній безпеці становлять 1164 громадян Білорусі й Росії, які живуть у Литві: 910 білорусів і 254 росіян.

Як повідомила голова Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте, багато хто не отримав посвідки на проживання через загрозу нацбезпеці.

Від початку року Литва відмовила у видачі й продовженні посвідки на проживання 347 росіянам і білорусам

Нагадаємо, 4 квітня Сейм Литви ухвалив закон, який передбачає обмежувальні заходи для громадян Білорусі та Російської Федерації, пов’язані з порядком в’їзду та легалізації в цій балтійській державі, купівлею нерухомості тощо. На етапі розгляду документ був набагато м’якшим щодо білорусів, найбільше санкцій торкнулося росіян.

14 квітня президент Гітанас Науседа наклав вето на закон. Він запропонував парламенту не розрізняти в законі білорусів і росіян. 20 квітня Сейм відхилив вето.

Напередодні повідомлялося, що Литва закриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

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