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У Росії Навального засудили ще на 19 років тюрми - за "екстремізм"

Справу слухали у спортзалі тюрми за зачиненими дверима.

У Росії Навального засудили ще на 19 років тюрми - за "екстремізм"
Фото: російські змі

Московський міський суд засудив російського опозиційного політика Олексія Навального до 19 років колонії особливого режиму у справі про створення екстремістської організації.

Пропагандистські ЗМІ країни-агресора пишуть, що засідання відбулося у колонії №6, що у Володимирській області.

Як повідомляє Reuters, справу слухали у спортзалі тюрми за зачиненими дверима. Була доступна лише аудіотрансляція, однак дуже поганої якості - неможливо було розібрати, що говорив суддя. Журналісти могли також спостерігати за процесом через систему відеоспостереження зі спеціальної медіа-кімнати. Трансляцію перервали одразу ж після оголошення вироку.

У телеграм-каналі "Команда Навального" йдеться про те, що батьків опозиційного політика обдурили працівники колонії. Вони спершу обіцяли провести у залу засідань до сина, а насправді привели в окреме від журналістів приміщення. 

До чинного вироку суддя додав 19 років позбавлення волі, сторона обвинувачення просила 20.

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Нагадаємо, торік Лефортовський суд Москви на виїзному засіданні у Володимирській області засудив Олексія Навального до дев'яти років колонії суворого режиму та штрафу в розмірі 1,2 млн рублів. Тоді суд визнав опозиційного політика винним в особливо великому шахрайстві та неповазі до суду.

45-річний Навальний з лютого 2021 року перебуває за ґратами в Росії. Його ув'язнили за кримінальною справою про шахрайство, яку він вважає політично мотивованою. У 2020-му Навального отруїли. Розслідувачі підтвердили причетність ФСБ до отруєння - федерали слідкували за ним майже три роки. На початку 2022 року сайт політика опублікував реальні фото палацу Володимира Путіна.

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