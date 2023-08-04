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Литва закриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Загалом країна має шість КПП з РБ.

Литва закриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю
Заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольд Абрамавічюс

У відповідь на передислокацію найманців вагнерівців до Білорусі Литва планує закрити два із шести прикордонних пунктів пропуску з країною.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Арнольд Абрамавічюс, пише lrt.lt.

“Найближчим часом буде прийнято рішення про закриття двох пунктів пропуску на кордоні. Якщо сьогодні в Польщі діє практично один блокпост, то у нас їх шість. Одним із превентивних заходів буде скорочення з шести контрольно-пропускних пунктів до чотирьох”, − заявив урядовець.

Розглядається питання про закриття пунктів пропуску Шумськ та Тверч. Рішення про це має ухвалити уряд.

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Заступник командувача Державної прикордонної служби Саулюс Некрашявічюс заявив, що закриття деяких чинних прикордонних пунктів на кордоні з Білоруссю знизить ризик зіткнення з погрозами.

Нагадаємо, Польща та Литва розглядають можливість закриття кордонів з Білоруссю через занепокоєння щодо присутності найманців російської військової компанії "Вагнер".

Нещодавно Польща ухвалила рішення перекинути свої військові підрозділи на схід після того, як найманці ПВК розпочали підготовку білоруського спецназу за декілька кілометрів від її кордону. Тоді президент РФ Путін звинуватив Польщу у територіальних амбіціях і заявив, що будь-яка агресія проти Білорусі вважатиметься нападом на Росію.

Днями польські прикордонники заявили про численні напади з боку Білорусі. Офіцерів атакують чоловіки з Білорусі, які намагаються нелегально перетнути кордон, жбурляють в офіцерів каміння, цеглу, гілки, щебінь і все, що потрапляє під руки.

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