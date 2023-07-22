Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм і арештували, – росЗМІ (оновлено)
Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм і арештували, – росЗМІ (оновлено)
Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Зеленський звільнив Пристайка з посади посла України у Великій Британії. Пристайко критикував "сарказм" президента
Зеленський звільнив Пристайка з посади посла України у Великій Британії. Пристайко критикував "сарказм" президента
Запорожці у Вільнюсі. Післямова
Запорожці у Вільнюсі. Післямова
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, загинули дві жінки (оновлено)
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, загинули дві жінки (оновлено)
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
ГоловнаСвіт

Путін пригрозив Польщі, що вважатиме агресію проти Білорусі нападом на Росію

Польський прем'єр Моравецький заявив, що з цього приводу викличе до МЗС російського посла.

Путін пригрозив Польщі, що вважатиме агресію проти Білорусі нападом на Росію
Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив Польщу у територіальних амбіціях щодо колишнього Радянського Союзу і заявив, що будь-яка агресія проти сусіда та близького союзника Росії Білорусі вважатиметься нападом на РФ, передає Reuters.

За словами Путіна, Москва відреагує на будь-яку агресію проти Білорусі, яка утворює вільну "Союзну державу" з Росією.

Перед цим польська Служба безпеки ухвалила рішення про перекидання військових частин до східних регіонів після того, як до Білорусі прибули російські "вагнерівці".

Польща заперечила будь-які територіальні амбіції щодо Білорусі.

Також Путін також заявив, що західна частина Польщі була "подарунком" країні від Йосипа Сталіна, і що Росія нагадає про це полякам.

У відповідь на цю репліку польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що "Сталін був військовим злочинцем, винним у смерті сотень тисяч поляків" і що "історична правда не підлягає суперечці". 

Через заяви російського диктатора Моравецький пообіцяв, що до МЗС викличуть посла РФ.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, нещодавно Польща направила на кордон з Білоруссю додатковий військовий контингент чисельністю понад тисячу військовослужбовців і майже 200 одиниць техніки.

Згодо стало відомо, що найманці з ПВК “Вагнера” розпочали навчання білоруського спецназу за 5 кілометрів від кордону з Польщею.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies