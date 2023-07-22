Путін пригрозив Польщі, що вважатиме агресію проти Білорусі нападом на Росію

Польський прем'єр Моравецький заявив, що з цього приводу викличе до МЗС російського посла.

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив Польщу у територіальних амбіціях щодо колишнього Радянського Союзу і заявив, що будь-яка агресія проти сусіда та близького союзника Росії Білорусі вважатиметься нападом на РФ, передає Reuters.

За словами Путіна, Москва відреагує на будь-яку агресію проти Білорусі, яка утворює вільну "Союзну державу" з Росією.

Перед цим польська Служба безпеки ухвалила рішення про перекидання військових частин до східних регіонів після того, як до Білорусі прибули російські "вагнерівці".

Польща заперечила будь-які територіальні амбіції щодо Білорусі.

Також Путін також заявив, що західна частина Польщі була "подарунком" країні від Йосипа Сталіна, і що Росія нагадає про це полякам.

У відповідь на цю репліку польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що "Сталін був військовим злочинцем, винним у смерті сотень тисяч поляків" і що "історична правда не підлягає суперечці".

Stalin był zbrodniarzem wojennym, winnym śmierci setek tysięcy Polaków. Prawda historyczna nie podlega dyskusji. Ambasador Federacji Rosyjskiej zostanie wezwany do MSZ. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) July 21, 2023

Через заяви російського диктатора Моравецький пообіцяв, що до МЗС викличуть посла РФ.

Нагадаємо, нещодавно Польща направила на кордон з Білоруссю додатковий військовий контингент чисельністю понад тисячу військовослужбовців і майже 200 одиниць техніки.

Згодо стало відомо, що найманці з ПВК “Вагнера” розпочали навчання білоруського спецназу за 5 кілометрів від кордону з Польщею.