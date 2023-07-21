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Ірак висилає шведського посла через загострення суперечки щодо Корану

Також зупинено ділові відносити з шведськими компаніями, зокрема телекомунікаційним гігантом Ericsson.

Ірак висилає шведського посла через загострення суперечки щодо Корану
Фото: EPA/UPG

Уряд Іраку наказав послу Швеції в Багдаді залишити країну через загострення дипломатичної суперечки з приводу нещодавнього спалення Корану у Стокгольмі. Про це пише BBC.

Багдад також відкликав свого повіреного у справах у Швеції та призупинив ділові відносини зі шведськими компаніями, зокрема телекомунікаційним гігантом Ericsson.

Протестувальники в іракській столиці вдруге штурмували посольство Швеції у четвер і підпалили його територію. Міністр закордонних справ Швеції назвав протести “цілком неприйнятними”.

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Протестувальники в Багдаді, в основному послідовники священника шиїта Муктади ас-Садра, перелізли через стіни шведського посольства, підпалили його територію і зіткнулися з поліцією. Швеція заявила, що всі її співробітники в Багдаді були у безпеці після заворушень. В уряді Іраку засудили напад на посольство і заявили, що 20 людей було взято під варту. Але він також попередив шведський уряд, що розірве дипломатичні відносини, якщо дозволить спалити другий Коран пана Моміка.

У своїй заяві міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром засудив напад на посольство Швеції: “Влада Іраку несе недвозначне зобов'язання захищати дипломатичні місії та персонал відповідно до Віденської конвенції”. США, Великобританія та ЄС також засудили напад на посольство. США заявили, що “неприйнятним” є те, що іракські сили не захищали посольство Швеції в Іраку.

У столиці Швеції іракський біженець-християнин Салван Моміка потоптався на Корані біля посольства Іраку, але не підпалив її. Минулого місяця він підпалив копію біля головної мечеті Стокгольма. Мусульмани вважають Коран словом Божим і розглядають будь-яке навмисне ушкодження чи прояв неповаги до нього як глибоко образливе.

Іран, Туреччина, Катар та Саудівська Аравія засудили продовження протестів.

Суперечка через Коран привернула увагу багатьох країн із мусульманською більшістю та Папи Римського, який засудив дії Момікі. Це також спричинило загострення напруженості навколо шведських законів про свободу слова.

Раніше цього місяця чоловіку також дозволили спалити Тору біля посольства Ізраїлю у Стокгольмі. Чоловік цього не зробив, але зазначив, що хоче показати − свобода слова має свої межі, які треба враховувати.

Нагадаємо, Рада ООН з прав людини обговорить спірний проєкт пропозиції щодо релігійної ненависті після спалення Корану у Швеції. У проєкті резолюції, представленому Пакистаном від імені Організації ісламського співробітництва (OIC), що складається з 57 країн, група назвала спалення Корану в Стокгольмі “образливим, неповажним і явним актом провокації”, який розпалює ненависть і є порушенням прав людини.

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