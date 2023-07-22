У Великі Британії на честь Зеленського назвали вулицю

У місті Харлоу в Ессексі офіційно відкрили першу у Великобританії вулицю імені президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє BBC.

П'ята авеню в Харлоу отримала альтеративну назву і стала П'ятою авеню – Зеленський авеню.

На відкритті нового дорожнього знаку були присутні прдставники міської влади. Також мав бути присутнім посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, але Володимир Зеленський звільнив його з посади.

Депутат від Харлоу Роберт Хелфон сказав, що це місто є доречним місцем для вшанування Зеленського, оскільки Харлоу було побудовано для багатьох переміщених лондонських сімей після Другої світової війни.

Фото: BBC

“Нове місто Харлоу виникло як фенікс із попелу”, — сказав Хелфон, і додав, що коли українці переможуть Росію “є надія, є можливість, що вони матимуть гарні нові міста”.

Зазначається, що після 24 лютого 2022 року місцеві жителі допомогли розмістити та підтримати приблизно 70 українських біженців.

Нагадаємо, з минулого серпня в Нью-Йорку є топонім, пов’язаний з Україною – перехрестя на Брайтоні було прейменовано на Ukrainian Way. Загалом у межах кампанії Ukraine Street’у 14 країнах світу перейменували чи назвали на честь України близько 20 вулиць та площ.

А у січні цього року в столиці Німеччини Берліні урочисто відкрили Одеську площу.