Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
Зеленський звільнив Пристайка з посади посла України у Великій Британії. Пристайко критикував "сарказм" президента
Зеленський звільнив Пристайка з посади посла України у Великій Британії. Пристайко критикував "сарказм" президента
Запорожці у Вільнюсі. Післямова
Запорожці у Вільнюсі. Післямова
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, загинули дві жінки (оновлено)
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, загинули дві жінки (оновлено)
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм і арештували, – росЗМІ (оновлено)
Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм і арештували, – росЗМІ (оновлено)
ГоловнаСвіт

У Великі Британії на честь Зеленського назвали вулицю

П'ята авеню в Харлоу отримала альтеративну назву.

У Великі Британії на честь Зеленського назвали вулицю
Фото: BBC

У місті Харлоу в Ессексі офіційно відкрили першу у Великобританії вулицю імені президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє BBC.

П'ята авеню в Харлоу отримала альтеративну назву і стала П'ятою авеню – Зеленський авеню.

На відкритті нового дорожнього знаку були присутні прдставники міської влади. Також мав бути присутнім посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, але Володимир Зеленський звільнив його з посади.

Підписуйтесь на наш Google News

Депутат від Харлоу Роберт Хелфон сказав, що це місто є доречним місцем для вшанування Зеленського, оскільки Харлоу було побудовано для багатьох переміщених лондонських сімей після Другої світової війни.

Фото: BBC

“Нове місто Харлоу виникло як фенікс із попелу”, — сказав Хелфон, і додав, що коли українці переможуть Росію “є надія, є можливість, що вони матимуть гарні нові міста”.

Зазначається, що після 24 лютого 2022 року місцеві жителі допомогли розмістити та підтримати приблизно 70 українських біженців.

Нагадаємо, з минулого серпня в Нью-Йорку є топонім, пов’язаний з Україною – перехрестя на Брайтоні було прейменовано на Ukrainian Way. Загалом у межах кампанії Ukraine Street’у 14 країнах світу перейменували чи назвали на честь України близько 20 вулиць та площ. 

А у січні цього року в столиці Німеччини Берліні урочисто відкрили Одеську площу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies