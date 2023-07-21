Електронну пошту посла США у Китаї зламали хакери, пов’язані з Пекіном

Хакери, пов’язані з Пекіном, отримали доступ до електронної пошти посла США в Китаї Ніколаса Бернса.

Про це пише The Wall Street Journal.

Хакерська атака скомпрометувала щонайменше сотні тисяч електронних листів уряду США.

Жертвою хакерів став і Деніел Крітенбрінк, помічник держсекретаря у справах Східної Азії. Вважається, що ці двоє дипломатів є двома найвищими посадовими особами Державного департаменту, проти яких шпигували.

Деталі кампанії до кінця не відомі. Хоча скриньки Бернса та Крітенбрінка були обмежені несекретними електронними листами, хакери могли отримати інформацію про плани США щодо нещодавньої серії візитів до Китаю високопосадовців адміністрації Байдена, а також про внутрішні розмови американців щодо КНР.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що китайські хакери отримали доступ до облікових записів електронної пошти близько 25 організацій, зокрема урядових установ.