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Британія зняла санкції з російського банкіра Тінькова

Причина такого рішення не називається.

Британія зняла санкції з російського банкіра Тінькова
Фото: instagram

Велика Британія зняла санкції з російського банкіра Олега Тінькова.

Про це британський уряд повідомив на своєму сайті.

Зазначається, що Тінькова вилучено із санкційного списку. На нього більше не поширюються обмеження, які передбачають арешт активів і заборону на надання трастових послуг.

Причина такого рішення не називається.

Коли на початку 2022 року Британія запроваджувала санкції проти Тінькова,  його називали  відомим російським бізнесменом, який отримував вигоду від співпраці з російським урядом як власник і бенефіціар TCS Group Holding PLC та холдингу Тінькофф Банк.

Кілька днів тому стало відомо, що засновник Virgin Group, британський мільярдер Річард Бренсон, який у квітні 2023 року став амбасадором фандрейзингової платформи United24, попросив уряд Британії зняти санкції з Тінькова.

Велика Британія – одна з двох західних країн, де Тіньков перебував під санкціями (друга – Австралія). На нього як колишнього власника Тінькофф Банку також накладено санкції в Україні.

У травні 2022 року Тінькова змусили продати Тінькофф Банк. Тоді він засудив агресію Росії, заявивши, що країна "остаточно скотилася в архаїку, патерналізм та холуйство".

Нагадаємо, що  Британія не вперше знімає санкції: на початку липня з-під них вивели колишнього високопосадовця російського Сбєрбанку Льва Хасіса. Навесні 2022 року у ЗМІ з’явилася інформація, що Хасіс покинув Росію і виїхав за кордон, ймовірно, до США.

У березні минулого року міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс говорила, що санкції проти російських олігархів, запроваджені через військове вторгнення РФ в Україну, ніколи не будуть зняті.

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