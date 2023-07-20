У Новій Зеландії стрілок убив двох людей перед Чемпіонатом світу з футболу серед жінок

Чоловік застрелив двох людей в Окленді у Новій Зеландії, де стартує Чемпіонат світу з футболу серед жінок.

Про це пише Reuters.

Нападника застрелили, він також поранив п’ятьох людей.

Особу стрільця офіційно не встановлено, але вважається, що це 24-річний чоловік, який працював на будівельному майданчику, де сталася стрілянина, заявив комісар поліції Ендрю Костер на пресконференції.

Він був озброєний помповою рушницею і пересувався майданчиком, стріляючи. Досягши верхніх рівнів, він замкнувся в шахті ліфта і зробив ще кілька пострілів, перш ніж незабаром його знайшли мертвим. Унаслідок стрілянини постраждав офіцер, а також чотири представники громадськості.

Стрілець перебував під домашнім арештом, але міг відвідувати роботу.

Прем'єр-міністр Кріс Гіпкінс заявив, що футбольний турнір триватиме за планом, а стрілянина була окремим інцидентом.

“Політичної чи ідеологічної мотивації для стрілянини не було виявлено, а отже, й загрози національній безпеці”, − сказав Гіпкінс під час телевізійного брифінгу для ЗМІ.

За його словами, рівень загрози безпеці Нової Зеландії не зміниться, хоча присутність поліції в місті буде посилена.Окленд прийняв тисячі міжнародних гравців і туристів на дев'ятий Чемпіонат світу з футболу серед жінок, який спільно приймають Австралія та Нова Зеландія.

Нагадаємо, у червні один із пасажирів розпочав стрілянину в аеропорту столиці Молдови. Він застрелив двох людей – прикордонника та співробітника служби безпеки аеропорту.

Цьогоріч у січні невідомий відкрив стрілянину у центрі Лондона. Інцидент трапився неподалік вокзалу Юстон у центрі Лондона, тоді постраждали чотири особи.

А в Таїланді внаслідок стрілянини у дитячому садку загинули 34 людини, серед яких були і дорослі, і діти.