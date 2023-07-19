Викрита в Польщі російська агентурна мережа планувала підривати потяги зі зброєю Україні, – Gazeta Polska

Ця мережа є найбільшою за історію Польщі.

Викрита в Польщі розвідувальна мережа Росії планувала підривати потяги зі зброєю та гуманітарною допомогою Україні. Зловмисників розкрили Національна прокуратура та агентство внутрішньої безпеки, пише Gazeta Polska.

Це найбільша в історії Польщі російська розвідувальна мережа. З березня по липень 2023 за звинуваченнями в шпигунстві на користь російської ГРУ затримали 15 осіб.

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. До мережі входили громадяни РФ, Білорусі та навіть України.

"Висновки «ГП» (Газета Польска» – Ред.) свідчать, що вони отримували завдання на дистанційне виконання безпосередньо з Москви, а потім, після їх виконання, збирали винагороду в криптовалютах (переважно біткоінах), які потім обмінювали на готівку", – зазначили журналісти.

Учасники шпигунської мережі на замовлення росіян мали не лише збирати інформацію, фотографувати вказані військові та цивільні об’єкти, розпалювати антиукраїнські та антинатовські настрої, а й готувати диверсії та саботаж.

Нагадаємо, що на початку березня в Польщі викрили російську агентурну мережу. Спершу затримали дев'ятьох осіб, які готували диверсії та стежили за залізничними маршрутами до України. Згодом кількість затриманих зросла до 15. Серед затриманих – російський хокеїст. Він за гроші розвідував критичну інфраструктуру.