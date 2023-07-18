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Росія чітко дала зрозуміти, що арешт її чинного президента був би оголошенням війни, - президент ПАР Рамафоса

Ризикувати й вступати у війну з Росією суперечить конституції ПАР.

Росія чітко дала зрозуміти, що арешт її чинного президента був би оголошенням війни, - президент ПАР Рамафоса
Фото: EPA/UPG

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса пояснив суду, чому він має намір надати президенту РФ Володимиру Путіну імунітет від арешту.

Про це повідомляє "Європейська правда"

"Росія чітко дала зрозуміти, що арешт її чинного президента був би оголошенням війни. Ризикувати й вступати у війну з Росією суперечить нашій конституції", – наводить слова президента ПАР в суді південноафриканського міста Гаутенг місцеве видання The Daily Maverick.

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Сиріл Рамафоса надіслав до суду заву щодо імунітету для Путіна ще у травні. Президент ПАР наполягав на її конфіденційності, але к Вищий суд Гаутенга за позовом опозиційної партії "Демократичний альянс" розпорядився опублікувати слова Рамафоси.

Тоді ж Рамафоса заявив суду, що ПАР почала з Міжнародним кримінальним судом консультації за статтею 97 Римського статуту – вони ініціюються в разі проблеми, що "потенційно може перешкодити або унеможливити виконання запиту МКС".

Нагадаємо, раніше з’явилась інформація, що саміт БРІКС можуть перенести з ПАР до Китаю через ймовірність арешту Путіна. Влада ПАР на той момент не визначилась, чи арештовувати Путіна, якщо він таки вирішить відвідати саміт. У 2015 році ПАР не арештувала колишнього президента Судану Омара аль-Башира, якого розшукували за звинуваченнями в геноциді.

Втім, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що у серпні Путін відвідає саміт БРІКС особисто.

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