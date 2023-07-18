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Мільйони електронних листів американських військових помилково відправили Малі, союзнику Росії, − ЗМІ

Деякі з них містили конфіденційну інформацію, таку як паролі, медичні записи та маршрути високопоставлених офіцерів.

Мільйони електронних листів американських військових помилково відправили Малі, союзнику Росії, − ЗМІ
Фото: defense.gov

Мільйони електронних листів американських військових були відправлені помилково Малі, союзнику Росії, через незначну помилку.

Про це пише BBC.

Електронні листи, призначені для домену збройних сил США “.mil”, протягом багатьох років відправлялися до західноафриканської країни, яка закінчується суфіксом “.ml”.

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Деякі електронні листи містили конфіденційну інформацію, таку як паролі, медичні записи та маршрути високопоставлених офіцерів.

У Пентагоні заявили, що зробили кроки для розв'язання проблеми.

За даними Financial Times, яка вперше повідомила про цю історію, голландський інтернет-підприємець Йоганнес Зурб'єр виявив проблему понад 10 років тому. З 2013 року він мав контракт на управління національним доменом Малі, і, як повідомляється, в останні місяці зібрав десятки тисяч неправильно направлених електронних листів.

Жодне з них не було позначене як засекречене, але, за даними газети, вони включали медичні дані, карти військових об'єктів США, фінансові звіти та документи щодо планування офіційних поїздок, а також деякі дипломатичні послання.Цього місяця Зурб'єр написав листа офіційним особам США, щоб підняти тривогу. Він сказав, що його контракт з урядом Малі скоро закінчиться, а це означає, що “ризик реальний і може бути використаний противниками США”.

Нагадаємо, державний департамент США має інформацію про намагання "ПВК Вагнер" переправити військові вантажі через Малі.

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