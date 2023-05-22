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ПВК “Вагнер” намагалась переправити зброю через Малі, - Держдепартамент

Зброя мала використовуватись проти України.

ПВК “Вагнер” намагалась переправити зброю через Малі, - Держдепартамент

Державний департамент США має інформацію про намагання ПВК “Вагнер” переправити військові вантажі через Малі.

Про це повідомляє Укрінформ.  

“Ми вважаємо, що “Вагнер” намагається приховати свої зусилля з придбання військового обладнання з метою використання його в Україні, в тому числі через треті країни, де вони мають бази”,- заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер.

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Він уточнив, що ПВК “Вагнер” намагалась переправити ці вантажі за допомогою фальшивих документів для проведення транзакцій. Цю зброю мали б використовувати у війні проти України.

“ Ми поки не бачили жодних ознак того, що ці поставки були завершені або виконані, однак ми уважно стежимо за ситуацією”,- зазначив Міллер.

Раніше парламент Франції визнав ПВК “Вагнер” терористичною організацією, а раніше литовський парламент одноголосно визнав російську групу "Вагнер" терористичною організацією

Великобританія також має намір визнати російську ПВК “Вагнера” забороненою терористичною організацією.

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