ПВК “Вагнер” намагалась переправити зброю через Малі, - Держдепартамент

Державний департамент США має інформацію про намагання ПВК “Вагнер” переправити військові вантажі через Малі.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми вважаємо, що “Вагнер” намагається приховати свої зусилля з придбання військового обладнання з метою використання його в Україні, в тому числі через треті країни, де вони мають бази”,- заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер.

Він уточнив, що ПВК “Вагнер” намагалась переправити ці вантажі за допомогою фальшивих документів для проведення транзакцій. Цю зброю мали б використовувати у війні проти України.

“ Ми поки не бачили жодних ознак того, що ці поставки були завершені або виконані, однак ми уважно стежимо за ситуацією”,- зазначив Міллер.

Раніше парламент Франції визнав ПВК “Вагнер” терористичною організацією, а раніше литовський парламент одноголосно визнав російську групу "Вагнер" терористичною організацією.

Великобританія також має намір визнати російську ПВК “Вагнера” забороненою терористичною організацією.