На передовій загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
На передовій загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
На березі Київського водосховища знайшли тіло російського пілота
На березі Київського водосховища знайшли тіло російського пілота
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
Міністерство юстиції США демонтує головний російський шпигунський інструмент
Міністерство юстиції США демонтує головний російський шпигунський інструмент
Країни НАТО можуть повернути виробництво з Китаю до Європи, – Мірча Джоане
Країни НАТО можуть повернути виробництво з Китаю до Європи, – Мірча Джоане
3-я штурмова бригада ЗСУ розгромила підрозділи 72-ої бригади росіян у Бахмуті, – Білецький
3-я штурмова бригада ЗСУ розгромила підрозділи 72-ої бригади росіян у Бахмуті, – Білецький
Котоспасіння. Як вивозять із зони бойових дій у безпечне місце котів, собак, а іноді також качок, курей, кіз, шиншил і папужок
Котоспасіння. Як вивозять із зони бойових дій у безпечне місце котів, собак, а іноді також качок, курей, кіз, шиншил і папужок
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
​Путін на параді сидів разом із ветеранами КДБ та НКВС, які не воювали під час Другої світової, – ЗМІ
​Путін на параді сидів разом із ветеранами КДБ та НКВС, які не воювали під час Другої світової, – ЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

Велика Британія має намір визнати російську ПВК “Вагнера” терористичною організацією, − ЗМІ

Цей крок “неминучий” і рішення буде схвалено протягом кількох тижнів.

Велика Британія має намір визнати російську ПВК “Вагнера” терористичною організацією, − ЗМІ
Фото: Новинарня

Велика Британія має намір визнати російську ПВК “Вагнера” забороненою терористичною організацією. Про це пише Bloomberg.

The Times цитує джерело в уряді, яке стверджує, що цей крок “неминучий” і рішення буде схвалено протягом кількох тижнів після двох місяців розгляду питання.

Заборона зробить кримінальним злочином приєднання до вагнерівців, заохочення їх підтримки, публічне розміщення логотипу чи відвідування зборів ПВК.

Серед інших організацій у забороненому списку уряду – “Ісламська держава”, “Аль-Каїда” та неонацистська група “Національна дія”.

Bloomberg зазначає, що лейбористи вимагали від уряду офіційно назвати групу Вагнера терористичною групою після того, як звинуватили її у вчиненні жахливих звірств.

ПВК Вагнера, яка очолювана Євгеном Пригожиним і складається з контрактників і завербованих в’язнів, воює разом із російськими збройними силами на сході України.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

У спільній заяві тіньовий міністр закордонних справ Девід Леммі та тіньовий міністр внутрішніх справ Іветт Купер заявили: “Група Вагнера несе відповідальність за жахливі звірства в Україні та в усьому світі. Нікому у Великій Британії не можна дозволяти належати до групи Вагнера, підтримувати її чи рекламувати”.

Нагадаємо, 9 травня парламент Франції визнав ПВК “Вагнер” терористичною організацією. Раніше повідомлялось, що терористами вагнерівців визнав литовський парламент.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies