Велика Британія має намір визнати російську ПВК “Вагнера” терористичною організацією, − ЗМІ

Цей крок “неминучий” і рішення буде схвалено протягом кількох тижнів.

Велика Британія має намір визнати російську ПВК “Вагнера” забороненою терористичною організацією. Про це пише Bloomberg.

The Times цитує джерело в уряді, яке стверджує, що цей крок “неминучий” і рішення буде схвалено протягом кількох тижнів після двох місяців розгляду питання.

Заборона зробить кримінальним злочином приєднання до вагнерівців, заохочення їх підтримки, публічне розміщення логотипу чи відвідування зборів ПВК.

Серед інших організацій у забороненому списку уряду – “Ісламська держава”, “Аль-Каїда” та неонацистська група “Національна дія”.

Bloomberg зазначає, що лейбористи вимагали від уряду офіційно назвати групу Вагнера терористичною групою після того, як звинуватили її у вчиненні жахливих звірств.

ПВК Вагнера, яка очолювана Євгеном Пригожиним і складається з контрактників і завербованих в’язнів, воює разом із російськими збройними силами на сході України.

У спільній заяві тіньовий міністр закордонних справ Девід Леммі та тіньовий міністр внутрішніх справ Іветт Купер заявили: “Група Вагнера несе відповідальність за жахливі звірства в Україні та в усьому світі. Нікому у Великій Британії не можна дозволяти належати до групи Вагнера, підтримувати її чи рекламувати”.

Нагадаємо, 9 травня парламент Франції визнав ПВК “Вагнер” терористичною організацією. Раніше повідомлялось, що терористами вагнерівців визнав литовський парламент.