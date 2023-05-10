У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
Данілов про парад у Москві: Парад боягузтва і страху. Він став найкоротшим із 1941 року
Данілов про парад у Москві: Парад боягузтва і страху. Він став найкоротшим із 1941 року
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
На березі Київського водосховища знайшли тіло російського пілота
На березі Київського водосховища знайшли тіло російського пілота
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
Реструктуризація зовнішнього державного боргу: необхідні параметри та наслідки
Реструктуризація зовнішнього державного боргу: необхідні параметри та наслідки
На передовій загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
На передовій загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
ГоловнаСуспільствоВійна

В Індії, яка стане найбільш густонаселеною нацією у світі, критично не вистачає лікарів

У 2020 році співвідношення кількості лікарів до пацієнтів становило приблизно 0,7 на 1000 осіб. 

В Індії, яка стане найбільш густонаселеною нацією у світі, критично не вистачає лікарів
Індія, 11 липня 2022 року
Фото: ЕРА/UPG

В Індії, яка цьогоріч стане найбільш густонаселеною нацією у світі, критично не вистачає лікарів.

Про це пише Reuters.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у 1991 році співвідношення кількості лікарів до кількості пацієнтів в Індії досягло рекордного рівня – 1,2 лікаря на 1000 пацієнтів, але через зростання населення цей показник впав приблизно до 0,7 у 2020 році.

Рекомендований ВООЗ рівень становить 1, а Китай, де чисельність населення співрозмірна з Індією, − 2,4.

Міністр охорони здоров’я Мансух Мандавія заявив парламенту в березні, що фактично в Індії зараз є співвідношення 1 лікар на 834 пацієнтів, що значно перевищує рівень ВООЗ, але ця цифра включає лікарів, які практикують альтернативні форми медицини, такі як аюрведа, гомеопатія та натуропатія.

ВООЗ і групи лікарів, такі як Індійська медична асоціація, не включають у свої розрахунки такі практики.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, Індія, згідно з підрахунками ООН, усередині цього року має стати найбільш густонаселеною нацією у світі, обігнавши Китай на 3 мільйони мешканців. Цього року кількість населення Індії оцінюється в 1,46 мільярда проти 1,43 мільярда у КНР.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies