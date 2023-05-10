В Індії, яка стане найбільш густонаселеною нацією у світі, критично не вистачає лікарів

У 2020 році співвідношення кількості лікарів до пацієнтів становило приблизно 0,7 на 1000 осіб.

В Індії, яка цьогоріч стане найбільш густонаселеною нацією у світі, критично не вистачає лікарів.

Про це пише Reuters.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у 1991 році співвідношення кількості лікарів до кількості пацієнтів в Індії досягло рекордного рівня – 1,2 лікаря на 1000 пацієнтів, але через зростання населення цей показник впав приблизно до 0,7 у 2020 році.

Рекомендований ВООЗ рівень становить 1, а Китай, де чисельність населення співрозмірна з Індією, − 2,4.

Міністр охорони здоров’я Мансух Мандавія заявив парламенту в березні, що фактично в Індії зараз є співвідношення 1 лікар на 834 пацієнтів, що значно перевищує рівень ВООЗ, але ця цифра включає лікарів, які практикують альтернативні форми медицини, такі як аюрведа, гомеопатія та натуропатія.

ВООЗ і групи лікарів, такі як Індійська медична асоціація, не включають у свої розрахунки такі практики.

Нагадаємо, Індія, згідно з підрахунками ООН, усередині цього року має стати найбільш густонаселеною нацією у світі, обігнавши Китай на 3 мільйони мешканців. Цього року кількість населення Індії оцінюється в 1,46 мільярда проти 1,43 мільярда у КНР.