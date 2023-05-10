Головне за ніч. Середа, 10 травня

46 атак противника, бої за Бахмут та Мар’їнку, втрати окупантів, ворожі обстріли, дебати в ЄС щодо 11-го пакету антиросійських санкцій.

Росіяни вранці вдарили артилерією по Миколаївській області, вчора – по Сумській. Упродовж доби атак також зазнали Чернігівська, Запорізька, Луганська, Херсонська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька області.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

На Херсонщині за добу було 63 обстріли (354 снаряди), з них по Херсону – сім обстрілів (44 снаряди): РСЗВ – один, артилерійських – два, мінометних – чотири. Від ворожого вогню постраждали райони 26 населених пунктів області.

Більше інформації – в нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – здійснив 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

Минулої доби ворог завдав 23 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для ракетних ударів ворог використав ракети різних типів, більша частина була знищена нашими захисниками. Однак, на жаль, маємо і влучання – п'ять ракет С300 по містах Куп'янськ, Слов’янськ, Краматорськ і Костянтинівка.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також двох ударів по зенітно-ракетних комплексах. Минулої доби наші захисники збили шість ворожих БпЛА різних типів, три із них – типу "Шахед". Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, два артилерійських підрозділи на вогневій позиції та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 10 травня – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 690 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 196 310 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

3-я окрема штурмова бригада ЗСУ під час наступальних дій у Бахмуті розгромила підрозділи 72-ої російської бригади. Фактично повністю знищені дві роти цієї бригади, розбита бригадна розвідка, повідомив командир тактичної групи "Азов", яка входить до 3-ї ОШБр, Андрій Білецький.

За його словами, наступальні дії велися на площі шириною 3 км і глибиною 2 км 600 м.

"Вся ця територія повністю звільнена від російських окупаційних військ", – додав Андрій Білецький.

У Telegram 3-ої штурмової бригади ЗСУ додали, що за дві доби атакувальних дій на Південно-Західних околицях Бахмута штурмовики 3 ОШБр у складі тактичної групи "Азов" ліквідували 64 окупанта, ще 87 – "на півшляху до попередньо згаданих".

"Серед усіх них є і вагнерівці. Також станом на зараз маємо 5 полонених росіян", – повідомили вони вчора увечері.

Учора 3-тя окрема штурмова бригада в твіттері зазначила, що повідомлення власника "вагнерівців" Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади зс рф з-під Бахмута та "500 трупів" росіян, які там залишились, відповідає дійсності.

Цієї ночі російська армія знову спрямувала на Дніпропетровську область ударні безпілотники Shahed. Сили ППО збили три ворожі апарати, написав у Telegram голова ОВА Сергій Лисак.

Про влучання не повідомляється.

Сьогодні у ЄС стартують перші дебати щодо 11-го пакету антиросійських санкцій, які будуть націлені на китайські та іранські компанії та дозволять обмежити експорт третіх країн за порушення актуальних торговельних обмежень.

Як інформують дипломати, перемовини стартували з самого ранку, прогнозується, що вони будуть гострими: частина країн вважає, що санкції не достатньо сильні, а інші побоюються, що вони зашкодять міжнародним зв’язкам.

Дуже різні точки зору щодо питання не передбачають досягнення швидкої угоди.

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