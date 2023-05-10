ЗСУ за добу знищили 690 російських окупантів, 15 ворожих ракет та шість дронів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 690 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 196 310 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 196310 (+690) осіб ліквідовано
- танків - 3736 (+2)
- бойових броньованих машин - 7275 (+18)
- артилерійських систем - 3039 (+8)
- РСЗВ - 555 (+1)
- засоби ППО - 308 (+1)
- літаків - 308 (+0)
- гелікоптерів - 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2624 (+6)
- крилаті ракети - 970 (+15)
- кораблі / катери - 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5974 (+5)
- спеціальна техніка - 389 (+1).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, вчора у Київському водосховищі виявили тіло російського пілота. Окупант, скоріше за все, загинув понад рік тому.