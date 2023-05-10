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ЗСУ за добу знищили 690 російських окупантів, 15 ворожих ракет та шість дронів

З початку повномасштабної війни Росія вже втратила в Україні 196 310 військових.

ЗСУ за добу знищили 690 російських окупантів, 15 ворожих ракет та шість дронів
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 690 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 196 310 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 196310 (+690) осіб ліквідовано
  • танків - 3736 (+2)
  • бойових броньованих машин - 7275 (+18)
  • артилерійських систем - 3039 (+8)
  • РСЗВ - 555 (+1)
  • засоби ППО - 308 (+1)
  • літаків - 308 (+0)
  • гелікоптерів - 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2624 (+6)
  • крилаті ракети - 970 (+15)
  • кораблі / катери - 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5974 (+5)
  • спеціальна техніка - 389 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, вчора у Київському водосховищі виявили тіло російського пілота. Окупант, скоріше за все, загинув понад рік тому.

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