Окупант, скоріше за все, загинув понад рік тому.

У Київському водосховищі виявили тіло російського пілота.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Правоохоронці встановили, що загиблим є російський військовослужбовець, про що свідчать форма та нагрудний шеврон із прізвищем Манкішев. Також була виявлена пам'ятка пілота гелікоптера Мі-24.

За даними ЗМІ, тіло окупанта разом з парашутом виявили працівники Київської ГЕС.

4 березня 2022 року українська розвідка опублікувала список особового складу бригади армійської авіації РФ, який здійснює бойові вильоти з білоруського аеродрому "Ліда" для завдавання ударів по України. Серед них – командир вертольота, старший лейтенант Манкішев Р.Г.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 308 літаків.

У червні минулого року з дна Київського водосховища підняли збитий російський гелікоптер та тіла двох пілотів.