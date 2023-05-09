На Миколаївщині збили російський дрон "Орлан"

Вчора на Херсонщині було збито три безпілотники росіян.

Протиповітряна оборона у вівторок, 9 травня, збила російський розвідувальний дрон "Орлан-10" в Миколаївській області.

Про це повідомляє повітряне командування "Південь".

"9 травня 2023 року, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10"", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що Міноборони України опублікувало відео "полювання" за російськими дронами над Києвом у ніч на 8 травня.

8 травня на Херсонщині українські бійці збили три російські безпілотники.