Активісти не пропустили посла на цвинтар. Під вигуки “Убивці” посол поїхав з місця події.

У Варшаві сьогодні, 9 травня, вже другий рік поспіль послу РФ Сергію Андрєєву активісти не дали покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів.

Про це повідомив польський журналіст Piotr Halicki.

Ambasador Rosji wchodzi na Cmentarz Żołnierzy Radzieckich w Warszawie pic.twitter.com/W25u0Vne3V — Piotr Halicki (@Piotr_Halicki) May 9, 2023

Ambasador Rosji jednak nie wszedł na cmentarz. Uczestnicy protestu go zablokowali. Delegacja Rosjan odjeżdża pic.twitter.com/YkQZcyRZ6m — Piotr Halicki (@Piotr_Halicki) May 9, 2023

Також журналіст повідомив, що у Варшаві навпроти згаданого цвинтаря встановили символічні могили вбитих росіянами українців.

Wieniec od Rosjan pozostał przed wejściem na Cmentarz Żołnierzy Radzieckich. Ambasador Siergiej Andriejew nie zdecydował się na przejście przez symboliczne groby zamordowanych przez Rosjan Ukraińców, ustawione przez uczestników protestu organizowanego przez #EuromaidanWarszawa pic.twitter.com/affaGJDX1s — Piotr Halicki (@Piotr_Halicki) May 9, 2023

Активісти ініціативи "Євромайдан-Варшава" та активістка Наталка Панченко повідомили, що російському послу довелось залишати квіти біля інсталяції, що зображує понівечені війною українські міста і символічні могили загиблих українців, пише "Європейська правда".

Крім того, активісти Євромайдану розбудили російських дипломатів у Варшаві звуками сирен. "Ми хочемо, щоб сьогодні сучасні фашисти прокинулись від наслідків власних дій. Нехай послухають звуки, якими вони будять Українців впродовж 9 років. Ми не хочемо промовляти до їхньої совісті, нам не потрібні жодні слова чи дії від дипломатів що представляють терористичний режим. Ми хочемо одного: щоб їх врешті вислали з Польщі. Бо вони не мають нічого спільного з цивілізованим світом", – йдеться у повідомленні Euromaidan-Warszawa.

Нагадаємо, минулого року 9 травня посла РФ у Польщі облили червоною фарбою. Андрєєв зробив спробу покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів у Варшаві.