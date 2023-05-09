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У Варшаві активісти не дали послу РФ Андрєєву покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів

Активісти не пропустили посла на цвинтар. Під вигуки “Убивці” посол поїхав з місця події.

У Варшаві активісти не дали послу РФ Андрєєву покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів
Фото: скріншот відео

У Варшаві сьогодні, 9 травня, вже другий рік поспіль послу РФ Сергію Андрєєву активісти не дали покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів. 

Про це повідомив польський журналіст Piotr Halicki. 

Також журналіст повідомив, що у Варшаві навпроти згаданого цвинтаря встановили символічні могили вбитих росіянами українців.

 

Активісти ініціативи "Євромайдан-Варшава" та активістка Наталка Панченко повідомили, що російському послу довелось залишати квіти біля інсталяції, що зображує понівечені війною українські міста і символічні могили загиблих українців, пише "Європейська правда". 

Крім того, активісти Євромайдану розбудили російських дипломатів у Варшаві звуками сирен. "Ми хочемо, щоб сьогодні сучасні фашисти прокинулись від наслідків власних дій. Нехай послухають звуки, якими вони будять Українців впродовж 9 років. Ми не хочемо промовляти до їхньої совісті, нам не потрібні жодні слова чи дії від дипломатів що представляють терористичний режим. Ми хочемо одного: щоб їх врешті вислали з Польщі. Бо вони не мають нічого спільного з цивілізованим світом", – йдеться у повідомленні Euromaidan-Warszawa

Нагадаємо, минулого року 9 травня посла РФ у Польщі облили червоною фарбою. Андрєєв зробив спробу покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів у Варшаві.

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