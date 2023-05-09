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У Києві чоловік наживався на родичах зниклих безвісти захисників: обіцяв евакуювати їх із передової

Злочинець обирав родини, які шукали захисників, та звʼязувався із ними в соцмережі. 

У Києві чоловік наживався на родичах зниклих безвісти захисників: обіцяв евакуювати їх із передової
Фото: Поліція Києва в Facebook

У Києві 28-річний чоловік обманював родичів безвісти зниклих захисників України. Він, представляючись побратимом військових, брав гроші за їх "евакуацію" з передової.

Жертв шахрайства чоловік шукав у соцмережах. Від дій зловмисника постраждали щонайменше шестеро родин захисників, повідомили в поліції Києва.

Судячи з фото листування злочинця із потерпілими, він погрожував "повернути назад" пораненого бійця, коли родичі говорили, що їм не вистачає грошей на "евакуацію". А коли просили поговорити із нібито пораненим бійцем, злочинець відповідав, що той у комі. 

Фото: Поліція Києва в Facebook

"Поліцейські встановили, що зловмисник створив акаунт у соцмережі та зв’язувався з родичам безвісно зниклих військовослужбовців ЗСУ, представляючись їх товаришем по службі. Чоловік розповідав, що його побратима нібито важко поранено, тож просив гроші на евакуацію. Таким чином фігурант ошукав щонайменше шестеро громадян, а свої «послуги» оцінював від 1,5 до 5 тисяч гривень", – зазначили правоохоронці. 

Фото: Поліція Києва Facebook
Фото: Поліція Києва в Facebook

Зловмисникові, що наживався на родинах захисників, загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. 

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