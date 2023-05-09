На сайті Міноборони запрацював розділ для поранених військовослужбовців

Там вказані алгоритми дій та відповіді на всі питання.

На сайті Міноборони розмістили “Довідник військовослужбовця після поранення”. Він знаходиться на сайті “Турбота”, на який можна перейти через вкладку “військовослужбовцям”. Довідник містить алгоритми дій пораненого та відповіді на всі питання, які виникають під час лікування, проходження ВЛК, отримання виплат тощо.

Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, “Довідник військовослужбовця після поранення” можна завантажити. Для максимального комфорту сайт містить зразки рапортів та покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу учасника бойових дій (УБД), посвідчення особи з інвалідністю тощо.

Фото: Ганна Маляр

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив виїзд поранених бійців на лікування за кордон. Такий крок був зроблений в межах реформи медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій.