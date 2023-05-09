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Велика Британія готується відправити в Україну ракети великої дальності, − Washington Post

Міністерство оборони Сполученого Королівства дало запит на “висловлення зацікавленості” у наданні Україні "ударних можливостей з дальністю до 300 кілометрів". 

Велика Британія готується відправити в Україну ракети великої дальності, − Washington Post
Фото: Вікіпедія

Велика Британія має намір надіслати Києву ракети великої дальності, надання яких ЗСУ адміністрація президента США Джо Байдена давно заперечувала.

Про це пише Washington Post.

У повідомленні про закупівлю, опублікованому 2 травня Міжнародним фондом для України, який очолюють британці, Міністерство оборони Сполученого Королівства дало запит на “висловлення зацікавленості” у наданні ударних можливостей з дальністю до 300 кілометрів. Відповідь на повідомлення мала б надійти протягом трьох днів.

Про яку саме зброю йдеться чи її кількість – невідомо.

За словами британського чиновника, остаточне рішення ще не прийнято. “Але така інформація є суттєвим кроком до постачання Британією таких боєприпасів, а запитувані характеристики та можливості майже відповідають крилатим ракетам Storm Shadow повітряного базування”, − пише газета.

Storm Shadows − франко-британська авіаційна крилата ракета класу “повітря − земля”, призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, які добре захищені засобами протиповітряної оборони. Ці ракети можна встановлювати на українські реактивні літаки радянського виробництва та досягати території Росії. “Київ давно прагнув отримати таку можливість і намагався пом'якшити побоювання Заходу щодо ескалації, обіцяючи, що утримуватиметься від використання донорської зброї під час таких нападів”, − зазначає видання.

“Якби ми могли завдати удару на відстані до 300 кілометрів, російська армія не змогла б забезпечити свій захист і була б змушена програти. Україна готова надати будь-які гарантії, що ваша зброя не буде задіяна для ударів по території Росії”, − заявив міністр оборони України Олексій Резніков на початку цього року. 

Додамо, відповідно до раніше непублікованого секретного документу розвідки США, злитого в Інтернет, Велика Британія мала намір надіслати в Україну невизначену кількість ракет Storm Shadow разом із британським персоналом для допомоги у наведенні цілей.

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Україна давно просила західні країни надати ракети більшої дальності, стверджуючи, що така зброя може змінити хід війни, дозволяючи ЗСУ націлюватися на російські командні центри, лінії постачання, боєприпаси та сховища палива глибоко в Криму та на контрольованій Росією території на сході України. 

“Оскільки Київ готується розпочати великий контрнаступ протягом наступних кількох тижнів, здатність завдати удару далеко за лінією фронту Росії допоможе розчистити шлях для наземного наступу за допомогою танків і піхоти”, − йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закличе партнерів з G7 постачати Україні зброю великої дальності та пришвидшити надання військової допомоги.

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