Головне за ніч. Вівторок, 9 травня

Нічні масовані обстріли ракетами, 42 відбитих атаки противника, бої за Бахмут та Мар’їнку, втрати окупантів, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Києві.

У ніч на 9 травня російська армія випустила проти українців 25 крилатих ракет. Спершу, близько 22 години, вісім ракет "Калібр" спрямували з Чорного моря на східні регіони. Всі вісім були знищені силами і засобами ППО "Схід", повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Ближче до 4 ранку росіяни запустили 17 ракет повітярного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію). ППО командування "Центр" збила 14 із них, ще одну – у зоні відповідальності "Південь".

"Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет «Калібр» та Х-101/Х-555. 23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії із складовими Сил оборони України", – повідомив Головком.

Ракетну атаку на Київ росіяни здійснили з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Напередодні росіяни навмисно задіяли рекордну кількість “Шахедів”, аби виявити і максимально виснажити ППО Києва.

“Але, як і на фронті, плани агресора провалилися. Випущені крилаті ракети, найімовірніше всього типу Х-101 (Х-555), не досягли своїх цілей. Протиповітряна оборона столиці знову спрацювала відмінно”, – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей. Влучань не допущено. Попередньо – без жертв і серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків. Інформація оновлюється і уточнюється. У Голосіївському районі уламки ракети впали на подвірʼя та на відкриту територію вулиці, в Шевченківському – на дорогу.

Удосвіта дві російські ракети влучили по Черкаській області. За попередніми даними, йдеться про крилаті ракети.

На щастя, поранених немає.

Уламки ракет впали і в декількох громадах Київщини.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом минулої доби було відбито 42 атаки противника на зазначених ділянках фронту.

Ворог також завдав 30 ракетних, 61 авіаційного удару та здійснив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є постраждалі.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, два склади боєприпасів та ще 3 важливих ворожих цілі.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 9 травня – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби Збройні сили знищили близько 650 загарбників. Загалом на українській землі з початку широкомасштабного вторгнення РФ загинуло 195 620 російських військових.

Про інші втрати противника – в новині.

До Києва для відзначення Дня Європи прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії зазначила, що вітає рішення президента Зеленського встановити 9 травня Днем Європи в Україні. "Добре повернутися до Києва. Туди, де цінності, які нам близькі, захищаються щодня", – написала вона у Twitter.

Для фон дер Ляєн це вже четвертий візит до України від початку повномасштабного вторгнення.

Для європейських країн День Європи завжди відзначався 9 травня, але в Україні з 2003 року святкувався без дати – в третю суботу травня. Учора президент змінив це, встановивши День Європи на ту ж дату, що в ЄС та інших країнах.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!