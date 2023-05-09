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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до України

Вона привітала рішення встановити 9 травня Днем Європи. 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва для відзначення Дня Європи.

Фото зі столичного вокзалу вона опублікувала у Twitter. Президентка Єврокомісії зазначила, що вітає рішення президента Зеленського встановити 9 травня Днем Європи в Україні.

"Добре повернутися до Києва. Туди, де цінності, які нам близькі, захищаються щодня", – написала вона. 

Фото: Ursula von der Leyen Twitter

Для фон дер Ляєн це вже четвертий візит до України від початку повномасштабного вторгнення. Минулого разу вона приїжджала в лютому, разом із топдипломатом ЄС Жозепом Боррелем. Вони брали участь у саміті Україна-ЄС.

Для європейських країн День Європи завжди відзначався 9 травня, але в Україні з 2003 року святкувався без дати – в третю суботу травня. Учора президент змінив це, встановивши День Європи на ту ж дату, що в ЄС та інших країнах. 

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