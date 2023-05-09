Росіяни завдають ударів по Харківщині, - Синєгубов (оновлено)

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Окупаційна російська армія знову завдає ударів по Харківській області і обласному центру.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Оновлення 0:40 "За попередньою інформацією ДСНС усі ракети оминули Харків. За словами рятівників - сьогоднішні вечірні прильоти прийшлися на передмістя", - написав мер Харкова Ігор Терехов.

Оновлення 22:19 Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що харківʼяни чули пʼять вибухів.

“Три з них навколо міста. Місця ще двох прильотів ДСНС уточнюють”, - написав він.

Олег Синєгубов також додав, що за попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто та область ракетами С-300.

“Зафіксовано щонайменше шість “прильотів”. Є влучання у Харківському районі”, - написав він.

Голова ОВА зазначив, що наразі уточнюється інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань. На місцях працюють екстрені служби.

“Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів!” - написав він.

Олег Синєгубов закликав не ігнорувати сигналів тривоги та залишатися в укриттях.

Нагадаємо, вчора близько 14:00 окупанти обстріляли село Бугаївка Чугуївського району Харківщини. Отримала поранення 67-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні.