Сьогодні близько 14:00 окупанти обстріляли село Бугаївка Чугуївського району Харківщини.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Отримала поранення 67-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні.

Зранку російські військовослужбовці також завдали удару по с. Вовчанські Хутори. Там пошкоджено приватний будинок.Слідчо-прокурорська група зафіксувала наслідки та зібрала речові докази.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, ворог завдав ракетного удару по Балаклії Ізюмського району Харківської області. Ракета С-300 влучила на територію одного з автопарків. За попередньою інформацією, постраждало 5 цивільних людей.

У суботу російські війська обстрілювали прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.