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РФ завдала удару по Харківщині, поранення отримала жінка

Пошкоджено приватний будинок.

РФ завдала удару по Харківщині, поранення отримала жінка
Фото: Прокуратура Харківської області

Сьогодні близько 14:00 окупанти обстріляли село Бугаївка Чугуївського району Харківщини.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Отримала поранення 67-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні.

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Зранку російські військовослужбовці також завдали удару по с. Вовчанські Хутори. Там пошкоджено приватний будинок.Слідчо-прокурорська група зафіксувала наслідки та зібрала речові докази.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, ворог завдав ракетного удару по Балаклії Ізюмського району Харківської області. Ракета С-300 влучила на територію одного з автопарків. За попередньою інформацією, постраждало 5 цивільних людей.

У суботу російські війська обстрілювали прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

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