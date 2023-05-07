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Росіяни обстріляли три райони Харківщини. Пошкоджено житлові будинки, магазин і пам'ятник

Постраждалих від обстрілів за добу не було.

Росіяни обстріляли три райони Харківщини. Пошкоджено житлові будинки, магазин і пам'ятник
Харківщина, обстріл
Фото: Олег Синєгубов

За минулу добу російські війська обстрілювали прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлю магазину, пам'ятник авіацентру ДТСААФ і кілька приватних житлових будинків. У смт Дворічна Куп'янського району артилерійським обстрілом пошкоджено приватний будинок", - написав Синєгубов у Telegram.

Постраждалих від обстрілів за добу не було.

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В області залишається високою мінна небезпека. У суботу, 6 травня, в полі біля селища Затишшя на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. 43-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Триває розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 10 га території та знешкодили 125 вибухонебезпечних предметів.

Також Синєгубов повідомив, що на лінії зіткнення минулої доби ворог намагався вести наступальні дії в районі Синьківки Куп'янського району, але отримав відсіч від наших захисників та відступив із втратами. 

Нагадаємо, за даними Генштабу, за минулу добу росіяни завдали шістьох ракетних та 48 авіаційних ударів по Україні.

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