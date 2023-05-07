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​Росіяни вбили шістьох людей на Херсонщині та поранили чотирьох

За минулу добу ворог 51 раз обстріляв область. Місто Херсон - чотири рази.

​Росіяни вбили шістьох людей на Херсонщині та поранили чотирьох
Фото: скріншот відео

Російські військові випустили 237 снарядів по Херсонській області. В результаті обстрілів загинуло шестеро осіб, поранено - четверо.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив – 51 обстріл, випустивши 237 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв чотири рази", - написав він у Telegram.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

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Через російську агресію шестеро людей загинули, четверо - дістали поранення.

Також, за даними ОВА, з деокупованої території області евакуйовано 27 осіб.

Нагадаємо, 4 травня російська армія здійснила 98 обстрілів Херсонщини, внаслідок чого загинули 23 людини та поранені 46, зокрема - двоє дітей. Для обстрілів ворог застосував важку артилерією, "Гради", танки, безпілотники та авіацію.

Протягом дня обстріли вільної частини області фактично не припинялися. Росіяни вдарили по єдиному працюючому гіпермаркету, вдарили по супермаркету, по вокзалу і поїзду. 

З 20 години 5 травня у Херсоні оголошено 58-годинну комендантську годину. Місто закрили на вʼїзд і виїзд, перебування на вулицях - заборонено. Це рішення ухвалили ще до безжальної російської атаки.

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