Росія обстріляла гіпермаркет у Херсоні, є загиблі та поранені

Серед жертв і потерпілих – і працівники, і відвідувачі гіпермаркету.

Близько 11 ранку російська армія вдарила по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона.

У МВС не повідомили його назву, але, судячи з фото, це "Епіцентр". Станом на 11:20 відомо про трьох жертв. За оновленими даними від ДСНС, загинули троє, поранені четверо.

"Це працівники та відвідувачі закладу. Всі оперативні служби на місці. Надають допомогу людям. З російськими вбивцями не можна домовлятися. Їх потрібно притягнути до відповідальності. Або знищити", – сказав міністр Ігор Клименко.

За даними Офісу генпрокурора, ворог для обстрілу застосував артилерію.

Нагадаємо, що Херсон та інші населені пункти вільної частини області зазнають російських обстрілів щодня. Учора ворог вбив там чотирьох людей, ще сімох поранив.

З 20:00 5 травня по 6:00 8 травня у Херсоні ввели комендантську годину. Заборона тривалістю в 56 годин повʼязана з необхідністю сприяння правоохоронним органам.