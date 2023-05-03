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Учора ворог обстрілював чотири райони Харківщини: пошкоджені будинки, поранена літня жінка

Постраждалу госпіталізували.

Учора ворог обстрілював чотири райони Харківщини: пошкоджені будинки, поранена літня жінка
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Протягом минулої доби ворог обстрілював мирне населення та цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Богодухівського районів.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Гур’їв Козачок Богодухівського району внаслідок обстрілу із РСЗВ було пошкоджено приміщення сільгосппідприємства. Внаслідок обстрілу села Вільхуватка Куп'янського району пошкоджені два багатоквартирні будинки та щонайменше три приватні будинки.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

У селі Петропавлівка Куп'янського району через обстріли отримала поранення та була госпіталізована 73-річна жінка. У селі пошкоджені два житлові будинки. У селі Бочкове Чугуївського району також було пошкоджене приватне домоволодіння.

Триває розмінування області. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 16 га території та знешкодили 346 вибухонебезпечних предметів.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

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Нагадаємо, вчора близько 14:20 в Ізюмському районі Харківської області між селами Вербівка та Вовчий Яр у полі підірвався трактор. Двоє цивільних людей загинули.

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