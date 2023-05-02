На Харківщині підірвався трактор, двоє загиблих

Сьогодні близько 14:20 в Ізюмському районі Харківської області між селами Вербівка та Вовчий Яр у полі підірвався трактор. Двоє цивільних людей загинули.

Про це повідомив у Телеграм керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За оновленою інформацією Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги, 2 чоловіків 39 та 47 років, які підірвалися сьогодні в Ізюмському районі, від отриманих травм загинули. На жаль, медики не змогли врятувати їхні життя. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - написав він.

Синєгубов вкотре закликав усіх пам'ятати про високу мінну небезпеку та не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, береги водойм та інші потенційно заміновані території.

Нагадаємо, що 28 квітня на Харківщині на російській міні підірвався автомобіль, в якому їхала аварійно-відновлювальна бригада енергетиків обленерго. В результаті вибуху загинув водій, ще четверо працівників дістали поранення.