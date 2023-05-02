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На Харківщині підірвався трактор, двоє загиблих

Синєгубов вкотре закликав усіх пам'ятати про високу мінну небезпеку.

На Харківщині підірвався трактор, двоє загиблих
Ілюстративне фото
Фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні близько 14:20 в Ізюмському районі Харківської області між селами Вербівка та Вовчий Яр у полі підірвався трактор. Двоє цивільних людей загинули.

Про це повідомив у Телеграм керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За оновленою інформацією Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги, 2 чоловіків 39 та 47 років, які підірвалися сьогодні в Ізюмському районі, від отриманих травм загинули. На жаль, медики не змогли врятувати їхні життя. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - написав він.

Синєгубов вкотре закликав усіх пам'ятати про високу мінну небезпеку та не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, береги водойм та інші потенційно заміновані території.

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Нагадаємо, що 28 квітня на Харківщині на російській міні підірвався автомобіль, в якому їхала аварійно-відновлювальна бригада енергетиків обленерго. В результаті вибуху загинув водій, ще четверо працівників дістали поранення.

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